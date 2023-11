Iga Świątek była poza zasięgiem liderki rankingu WTA! W półfinale turnieju Finals, który był przerywany i wznawiany po blisko 24 godzinach, Polka pokonała Arynę Sabalenkę 6:3, 6:2. To Świątek zagra w poniedziałkowym finale, w którym jej rywalką będzie Jessica Pegula. Co więcej, jeśli to mistrzyni Ro