A ja wyjątkowo zakopię to, bo kolejny raz pojawia się w artykule fejkowy opis zdjęcia, które już dzięki uprzejmości kilku wykopków udało się wyjaśnić.



Zdjęcie poparzonego na wyciągach pochodzi - jak udało się wtedy ustalić, z książki o leczeniu poparzeń, mało tego - wg rzeczonej książki pacjent przeżył, niestety nie pamiętam już jak odnaleźć owe materiały. Rzucić się w oczy powinno, że pacjent nie ma nogi - to dosyć nietypowe, by w Pokaż całość