Jeśli teraz doszłoby do pokoju to ciężko sobie wyobrazić, że za 5/10 lat ukraina będzie w stanie się tak bronić jak dziś.

Tym bardziej, że europa odetchnęłaby z ulgą zajmując się dyskusjami o byciu eko, o migracji i centralizacji UE zamiast przygotowywać ukrainę do dogrywki.

Z drugiej strony jeśli się obroni ukraina a np. rosja się podzieli na mniejsze twory to jest kwestia broni atomowej i chiny pewnie próbowałyby uzależnić od siebie Pokaż całość