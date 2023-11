Na 37,99 mln Polaków, w gospodarce pracuje zaledwie 13mln osób – z tego 61% stanowią mężczyźni, jednak biorąc pod uwagę ich zarobki, nadgodziny, delegacje oraz zajmowane stanowiska – kobiety w firmach to najczęściej HR, finanse i sprzątanie, mężczyźni odpowiadają za około 70% polskiego PKB. Czyli 70% gospodarki tego kraju to zasługa 7,9mln mężczyzn – zaledwie 21% obywateli, podczas gdy pozostałe 79% albo robi niewiele, albo nic nie wnosi albo pasożytuje na tym, co mężczyźni odprowadzają w podatkach… (dane GUS).

Gdyby wszyscy mężczyźni spakowali walizki i wyjechali z kraju, Polska upadłaby w mniej niż dobę.

Nawet, jeśli kobiety jakimś cudem zgadałby się, aby przywrócić prąd, wodę, kanalizację i ciepło, to w końcu skończyły bym im się zapasy chociażby węgla czy gazu.

Teoretycznie mogły by „przejść na atom” – ale wyobrażacie sobie budowę elektrowni atomowej w 100% kobiecym składzie? Od projektu po wykończeniówkę?

Bez mężczyzn niema Polski – tymczasem ich sytuacja prawno-gospodarczo-społeczna jest wręcz komiczna.

Zarabiamy mało – bo płacimy wysokie podatki, które są wysokie by móc utrzymywać miliony emerytek czy by starczyło na 800+ i inne zasiłki dla mniej lub bardziej samotnych matek. Jeśli nie uzależnimy 800+ od dochodu, nie podniesiemy wieku emerytalnego dla kobiet, czy nie zlikwidujemy „mało istotnych społecznie kierunków studiów” już za kilka lat WIĘKSZOŚĆ kobiet w Polsce będzie żyła z państwowego cycuszka…

Pomijam już to, że jak mężczyzna dostaje coś w Polsce od państwa to musi być z innego kraju – wystarczy zobaczyć ilu mamy Ukraińców, arabów i murzynów w akademikach. I nie, nie płacą oni tyle, ile płaciliby Polacy, a często dostają różnego rodzaju „stypendia” dzięki czemu chłop polski sponsoruje facetom z innych krajów nie tylko naukę i nocleg, ale też jedzenie i imprezy – przez co potem sam nie ma na godne życie.

Mam nadzieję, że kiedyś mężczyźni w Polsce się zjednoczą i będą żądać nie tyle przywilejów, co traktowania na równi z kobietami i obywatelami innych krajów.