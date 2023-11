mały dług to problem dłużnika

duży dług do problem pożyczkodawcy

sprawa nie jest zero jedynkowa

a broń będzie u nas ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

no i co zrobią jak będą problemy ze spłatą ???

po części to Koreańczycy dofinansowują swój przemysł z nadzieją że Polacy to spłacą

prawdopodobnie( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )