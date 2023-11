Z tego co kojarzę to Dino od początku celował, w małe miejscowości lub tereny podmiejskie, gdzie główną konkurencje stanowiły sklepiki osiedlowe. W mojej okolic chyba 3 ostatnio pobudowali, co prawda asortymentem i ceną ustępują jeszcze biedronce, ale nie jest to też jakaś drastyczna różnica. Ja tam im kibicuje, bo im większa konkurencja tym lepiej dla klienta.