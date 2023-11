Kompletnie nie rozumiem takich spraw. Wina oczywista. Komornik nie dopełnił obowiązku. Licytację unieważnić, kosztami obciążyć komornika (i dać nawiązkę osobie która wygrała licytację). To powinien być 5-minutowy proces.



No ale, prawnicy zaraz powiedzą, że tam musi być zatrudnionych 15 obrońców, 53 biegłych a na koniec i tak nic się nie zmieni i dostanie co najwyżej 20k za działkę wartą 10 razy tyle.