W pracy dopuszczalny jest tylko monitoring wizyjny, zero fonii, żadna pisemna zgodna nic nie zmienia. Do tego pracodawca musi pisemnie poinformować w jakim celu instaluje kamery (i tutaj jest tylko kilka do wyboru, a nie widzi mi się). Kamery mają być widoczne, oznaczone, nie mogą znajdować się w części socjalnej, w szatniach, toaletach itd.

Nagrania mogą być trzymane max trzy miesiące.

Tutaj już jest kopa przewinień względem pracowników, a jeszcze długa lista Pokaż całość