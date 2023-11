Uważałbym na udostępnianie wpisów Rafała Gawła bo to kłamca i oszust.

Mam znajomą, która jest prof. fizyki w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w krakowskich Bronowicach i ona trochę inaczej to przedstawia. Faktem jest to, że na leczenie tam wysyła NFZ, który mógłby poszerzyć zakres nowotworów kwalifikujących się do leczenia wiązką protonów, co by mogło zwiększyć liczbę pacjentów tam leczonych. Natomiast wykorzystanie na poziomie 15-20% to już gówno prawda. Cyklotron jest wykorzystywany medycznie Pokaż całość