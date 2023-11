Ilu ginie podczas walk, a ilu przez wódę tak jak to mają w tradycji?"– Dochodziło do zastrzelenia towarzyszy broni, nieostrożnego posługiwania się bronią, okaleczeń, które doprowadzały do zgonów, wypadków drogowych. Były też rozmaite choroby serca – mówił Matios, wskazując na okoliczności, w jakich giną żołnierze ukraińskich sił zbrojnych. Jak twierdzi, do tego stanu rzeczy przyczynili się również skorumpowani lekarze, którzy kierują do armii niewłaściwych ludzi. "