Walka z Halloween to raczej taka szczególnie polska specyfika (choć zdarzył się też jeden epizod na Słowacji). Żyję od lat w katolickiej Hiszpanii i nikomu nie przeszkadzają halloweenowi przebierańcy. Znajomy ksiądz (polski) podchodzi do tych spraw humorystycznie, twierdząc, że Kościół ma obecnie ważniejsze zadania, niż walka z dyniami. Tak na marginesie, polski Kościół ma więcej takich smaczków, właściwych tylko sobie, choć stara się robić wrażenie, że są to sprawy ogólnoświatowego katolicyzmu.