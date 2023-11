Nie chcę psuć dobrej zabawy ale to nie mieszkańcy kupili te "zawieszone" kwiaty a ludzie z całej Polski. 4000zł to są grosze przy kosztach prowadzenia działalności w Polsce. Minie trochę czasu sprawa przycichnie a pani właścicielka zostanie z takim samym ruchem jak przed tą internetową akcją.

Kwiaciarnia to jest biznes lokalny a jak widać mieszkańcy słuchają lokalnego plebana i może nawet nie popierają tego bojkotu ale lepiej tam zakupów nie robić bo Pokaż całość