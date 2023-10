Szokujące zdarzenie w Jeleniej Górze. Jak podają lokalne media, nastoletni chłopiec został zgwałcony przez 44-latka. Sprawcą miał być były więzień, który niedawno opuścił zakład karny. >Prokuratura potwierdziła nam, że doszło do takiego zdarzenia. Sprawca został zatrzymany, obecnie przebywa w areszcie.

Jak nie ksiądz to się o tym nie dowiesz. bo po co. ''ale po co o tym mówić, to niedobra jest''