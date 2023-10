A to jest konsekwencja królowania w sądzie nie prawa a statystyki. W wyroku nakazowym sąd nie może zasadzić pozbawienia wolności. A nakazowy wydaje się na posiedzieniu niejawnym, nie trzeba wyznaczać rozpraw, słuchać świadków, przeprowadzać dowodów. To jest zwyczajnie dla sądu znacznie szybsze. No bo asystent sporządza projekcik, sędzia tylko strzela podpis, sekretarka wkłada w kopertę i puszcza pocztą. Jak nie wpłynie sprzeciw to masz sprawę zakreśloną po maks 30 minutach roboty. Potem Pokaż całość