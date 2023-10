Polecam zgłaszać filmy deb1la jako "inne zachowania niebezpieczne" i powód "Promowanie niszczenia farbą mienia publicznego i rejestrowanie zachowania zachęcającego do popełniania wykroczeń." to mu zdejmą kanał i nie będzie fejmu dla przychlasta.



A jak pewien znany mi obrońca baranów z farbkami zgłosi ten komentarz za "brzydkie słowa" to tylko świadczyć będzie o poziomie moderacji.