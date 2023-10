Robienie na siłę z Papaja jakiegoś wybitnego filozofa jest żenujące. Ludzie (z oczywistych powodów) jarają się nim tylko w Polsce. To bardzo ważna historycznie postać, ale no ludzie, nikt wybitny pod względem tego co tworzył. Był CEO korporacji co ma ponad dwa tysiące lat i głównie jego rządy i decyzje powinno się oceniać, a nie to co sobie pisał do szuflady.