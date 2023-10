I bardzo dobrze, na tym polega demokracja i siła społeczeństwa. Jak wszyscy widzą obłudę polityków i rządzących, którzy przylatują prywatnymi samolotami na "konferencję klimatyczną" która wprowadza kolejne obostrzenia w życiu pod pretekstem "oszczędzania" energii i "redukcji emisji" to potem ten sam lud im wystawia ocenę jak przychodzi do wyborów.



Nich ci politycy zachęcą do rozwoju, do wymyślania lepszych metod produkcji energii i lepszych akumulatorów do EV zamiast tylko zakazywać, ograniczać i nakazywać Pokaż całość