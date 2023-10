jak doświadczony motocyklista po prostu położył maszynę

To bzdura powtarzana przez ludzi, którzy chcą by ich wypowiedzi brzmiały mądrzej i miały element dramatyzmu. Kładzenie motocykla to bardzo słaba opcja.Podstawową zasadą unikania kolizji lub ograniczenia skutków zderzenia jest zahamowanie lub zmniejszenie prędkości i podjęcie próby ominięcia przeszkody. Jeśli zatrzymanie się lub ominięcie przeszkody jest niemożliwe, uderzenie powinno nastąpić przy możliwie jak najmniejszej prędkości. Jeśli jest czas na "kładzenie", to tym