Do niebezpiecznego zdarzenia doszło sobotniej nocy w małopolskim Chrzanowie. Przed klubem doszło do bójki kilkunastu osób z użyciem kijów bejsbolowych. Okazało się, że 23-letni Gruzin miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Nieoficjalnie wiadomo, że Polacy pokłócili się z Gruzinami o kobietę.