Niestety, nie wszyscy polacy to pamiętają u uświadomiają, że jest ryzyko powrotu tych czasów, bowiem putin ma takie plany, żeby Polska wróciła do rosyjskiej strefy wpływów. Na Białorusi takie zabójstwa i zniknięcia to norma już od 30 lat. Więc, Ukraina ma dostać tyle broni ile potrzebuje, a polska zbrojeniówka ma działać 24/7. Każdy, kto chce się przyjaźnić z rosja - to dla mnie największa szmata i zdrajca.