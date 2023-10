"Jeśli jesteś wystarczająco dorosły, by popełnić poważne przestępstwo z użyciem przemocy, to jesteś również wystarczająco dorosły, by ponieść konsekwencje popełnionego przestępstwa. I nie sądzę, by wiek sam w sobie był aż tak ważny" - powiedział Jimmie Åkesson, lider partii Szwedzkich Demokratów