Tak to jest jak dyzma z dyplomem historii wepchany na słupa jako prezes banku bierze się za projekty gospodarcze o których nie ma pojęcia.

Zamiast skupić się na tym co jest - a jest autosan, jelcz i w tych spółkach wprowadzać elektryfikację, to dyzma wziął się na mega trudny segment konsumpcyjny, na którym lepsi sobie nie radzili.