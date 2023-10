Zgaszasz do wspolnoty/administracji/zarządcy, do dzielnicowego, do strazy miejskiej - wszystko oficjalnie, tak żeby sporządzona była notatka. Tak co kilka dni, pogadaj też z właścicielem żeby wole rozwiązania problemu. To da Tobie podstawy do sprawy sądowej i nawet eksmisji klienta z psem ;) Jednak to potrwa. Możesz tez spa otruć i mieć to wszystko w dupie :]