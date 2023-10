Trzeba mieć i energetykę jądrową i OZE. To że Niemcy strzelili sobie w stopę, później w kolano a teraz mierzą wyżej w swoim uzależnianiu się energetycznym od Rosji (gaz/węgiel) to nie oznacza że my musimy.



Polacy są mądrzejsi, wiemy czym grozi uzależnienie od rosyjskiego gazu. Teraz mamy dodatkowy powód, niewspierania Putina przez kupowanie gazu.



Wie o tym całą scena polityczna, przypominam że to Tusk wybudował gazoporty. Kaczyński je tylko otworzył po zmianie Pokaż całość