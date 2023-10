skoro twierdzą, że tak ochoczo ludzie idą do pracy na policjanta to niech zrobią przesiew kretynów a tych nie brakuje, sądzę, że pewnie z 40% to imbecyle w policji. Raczej min 40% po zaniżonych kryteriach z ost. lat każdy sebix może tam pracować. A jak widać tych sebastianów w mundurach to wysyp mamy. Miałem jakiś czas styczność z kryminalnymi z Krakowa to z grupy 5 osobowej dwójka zawsze była totalnych debili. Cwaniaczki, Pokaż całość