Ludzie to idioci u mnie stolarz ma niewielka firme ale jak przyjada Polacy to mysla iz.szafa z drewna na wymiar to maks.800-1200 zl...nie dziwie sie ze ma niewielka stolarke i 80% UE a reszta normalni w PL...dziala od 40 lat...jak mowi ze szafa na wymiar z drewna (sam produkuje) to 3-4 tys to slyszy..jedziemy dalej...(mam od niego lozko od 15 lat nic nie wymieniam nawet szczebelków a waze sam ponad 112)..