Pan Damian zakłada spółki i produkuje meble albo bardzo by chciał zabiera zaliczki i znika ja zostałem oszukany na 2500 Pani z warszawy na 10000 i jedna jeszcze 5400 Pan Damian Tatar nip 5252967081 to bardzo dobry fachowiec przyjedzie umowę podpisze zaliczkę zabierze i człowiek czeka na montaż a pan Damian Tatar nip7722409216 jest już u następnego klienta gdzie robi to samo czyli umowa zaliczka i znika telefonu nie odbiera zmienia nazwę firmy ogłasza się na Facebook olx i innych. Brosze o wykopanie by ładnie farmę było widać na Google