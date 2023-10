Do tych co pieją o rozliczaniu to młodzieży pamiętajcie o jednym, że jeżeli wasi idole rozlicza Pisowców to muszą się liczyć z potencjalnym odwetem w przyszłości, dlatego nikt nigdy nikogo nie rozliczył i nie rozliczy w systemie parlamentarnym i to nie tylko w Polsce :)



PiS zdobył 37 procent i nikt nie będzie ryzykował potencjalnej wojny politycznej w imię "rozliczeń" bo muszą liczyć się z tym, że jeżeli przegrają za 4 lata Pokaż całość