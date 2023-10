Zawsze mnie zastanawia, jak to jest, że komuś chce się wejść na znalezisko, którego go w ogóle nie interesuje, zesrać się w komentarzu i pójść sobie? W życiu też tak robicie?



Te komentarze o bezużyteczności - JPRDL... i jęczenie od 25 lat... Nikt nie chce dekstopa linuxa? No to nie używajcie. Linux sobie żyje swoim życiem, środowisko linuksiarzy jest całkiem sympatyczne, dzięki niemu o wiele lepiej było mi wejść w świat programowania, Pokaż całość