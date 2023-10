No dobra ale po co ta zbiórka? Na leczenie? Rozumiem, że Pani nie była ubezpieczona w NFZ i musi płacić za szpital? Czy o co chodzi bo jak była ubezpieczona na NFZ to państwo pokrywa koszty przebywania w szpitalu oraz dalszego leczenia. No chyba, że Państwo chcą wysłać Panią do Harrego z Tybetu na jakieś alternatywne metody wskrzeszania ludzi ze śpiączki? Klinika Votum także wybudza na NFZ. Ale czy w takim stanie Pokaż całość