Implikowanie polityki do kultury jazdy polakow uwazam za skrajny dblizm. Polacy jezdza niebiezpiecznie bo sa kombinatorami i za nic maja przepisy. Jest to spuscizna PRL-u, w ktorej przepisy istnieja po to aby na obywatela zawsze byl paragraf. Jest to w naszej mentalnosci. I tak dzis jest lepiej niz jeszcze 10-15 lat temu, ale z tym problemem trzeba walczyc edukacją oraz wysokimi karami. Najlepiej jakby wprowadzili obowiazek posiadania kamerek z GPSem w samochodach.