Wyobraźcie sobie być takim Polakiem pięćdziesiąt lat temu, dla którego nawet winda w bloku to była technologia kosmiczna, jak po raz pierwszy miał skorzystać z takich schodów które same się wspinają do góry - dla nas dzisiaj to coś kompletnie banalnego, ale wtedy to musiało być nie lada przeżycie!