Czyli wracamy do czasów prehistorycznych gdy jeden samiec alfa zapładniał wszystkie samice w stadzie. Kilka tysięcy lat ewolucji w piach. Monogamia popchnęła całą naszą cywilizację do przodu. I co tacy samotni mężczyźni mają teraz zrobić? Przecież to się odbije na całej gospodarce, w USA coraz popularniejszy jest trend NR-NW (no relationship, no work) gdzie ludzie którzy nie mają szans na założenie rodziny rzucają pracę albo pracują tylko 2-3 miesiące w roku na Pokaż całość