Nie jest to jakaś wielka drama ale pewien niesmak można poczuć. Po cholerę dali akurat w roli pokonanego czy gościa na glebie kogoś z flagą Polski? Mogli dać tego gościa bez flagi który strzelał w masce. Osobiście boycottowałbym, ktoś podjął świadomą decyzję by tak zrobić. Jeśli to "żart" to nieśmieszny.