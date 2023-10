Daleko mi do zwolennika PiSu ale takiego fanatycznego sekciarstwa jak na totalnej opozycji to nie ma chyba w żadnej innej partii. Tylko zero-jedynkowe my albo oni, nie jesteś z nami to jesteś przeciw nam. Wiecznie na wojnie ideologicznej w której wszystkie zagrania są dozwolone.



Z jednej strony toporna propaganda TVP, a z drugiej ambitne hasła i postulaty typu: idź popieraj albo osiem gwiazdek. Jako naród upadliśmy baaardzo nisko... ( ͡ ° ʖ Pokaż całość