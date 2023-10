Ale #!$%@?. Kosmiczny laser ;) Po prostu do łączenia satelit użyją optolinii i tyle - technika znana od co najmniej 3 dekad. Jestem tylko ciekaw jak oni przy takich prędkościach chcą uzyskać stabilne działanie. Na powierzchni ziemi takie optolinie działają stabilnie maksymalnie na odległościach do 2-3km z prędkościami do 10Gbit/s. A tutaj mówimy o tysiącach km i prędkościach 100Gbit/s. Podejrzewam, że to trochę naciągane jest.