Buhahaha. Trzeba być debilem by z podrabianym paszportem pchać się do rozwiniętego technologicznie kraju. Kraju znanego z przestrzegania prawa i braku korupcji.

Jednak miałem rację, buractwo nie podróżuje - zdaje się, że niemieckiego paszportu też pewnie nie miał, języków też pewnie nie znał.

Tyle pracy naszych służb by dać mu ucieć i wszystko na marne, by wpaść na czymś tak amatorskim ;)