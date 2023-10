Sądzę, że nie unikniemy CBZC. Idea może i słuszna, ale wykonanie już na starcie budzi koszmarnie wielkie wątpliwości.



Niewiele osób interesuje się jakie ma wbudowane możliwości cyfrowy pieniądz, a tych którzy o tym mówią traktuje się jak szurow.



Cyfrowy pieniądz, to nie projekt na rok. To projekt, którego wdrożenie potrawa dekady. Jak gotowanie żaby. To jak z młodym pokoleniem, które nie zna świata bez internetu czy komórek. Za 20-30 lat będą ludzie, Pokaż całość