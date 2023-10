W Polsce najczęściej używamy klawiatury ANSI, tak jak i na informatyce w Polsce uczyli nas bramek logicznych typu US.



Byłem rok studiować w Wiedniu, i tam stosowali europejski standard IEC w schematach. Zamiast zapamiętywać symbolikę, po matematycznym wyrażeniu od razu widzisz jaki jest wynik bramki.



Ale w Polsce mamy narzucony standard US, bo to też i obecny standard światowy.