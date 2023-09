Nie ma już szans na to, by do wyborów Polska choć zbliżyła się do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Po tym jak w tym tygodniu Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny odroczył rozprawę w sprawie konfliktu co do składu orzekającego, szanse na to, by TK zajął się ustawami sądowymi zmalały do zera. A