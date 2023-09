samotnie spacerujące Króla Karola

Pokaż całość

Nie ma bata, że on sobie samotnie spacerował. Mógł mieć dyskretną ochronę, ale szansa na samotny spacer jest bliska zeru.Z oryginalnego nagrania https://www.youtube.com/watch?v=QABiQFWwXHg wycięto moment, kiedy spotkali Króla i moment bezpośrednio po jego pożegnaniu. Zapewne właśnie po to, żeby nie pokazać agentów Royalty Protection Group. Chwilkę później rowerzyści mijają jednak grupę kilku samochodów należących zapewne w większości do osób czuwających nad bezpieczeństwem króla.W ogóle skoro są