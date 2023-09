Administracja USA ogłosiła, że od grudnia Izrael przystąpi do Programu Ruchu Bezwizowego, dzięki czemu Izraelczycy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Jest to wynik wieloletnich starań izraelskich władz w tym zobowiązania do niedyskryminacji obywateli USA pochodzenia arabskiego.