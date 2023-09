Są dwie spółki które chętnie bym widział w rękach prywatnych to PKP i poczta Polska. Dzisiaj właśnie otrzymałem wezwanie do sądu listem poleconym, który szedł 9 dni, chyba go #!$%@? listonosz osobiście postanowił przynieść 400 km. Na szczęście się ogarnąłem i uda mi się dotrzeć jutro na sprawę. Ale nie pojadę PKP, wtedy bym napewno nie zdarzył.