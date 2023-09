Mój stary był grabarzem i alkoholikiem raz jak zapił to zamknął mnie w trumnie na całą noc. Chciałem żyć i mieć lepsze życie, więc paznokciami wyryłem dziury, żeby się wydostać i pójść do przedszkola. Musiałem walczyć o swoją edukację. Najpierw 15km przez las, pamiętam jak kiedyś postrzelił mnie myśliwy i musiałem sam wyjąć kulę i tamować krwawienie mchem. Potem wpław przez rzekę - najgorzej było zimą,ale musiałem sobie radzić, nie to co Pokaż całość