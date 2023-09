Jak to sie ma do tego, co czytamy w artykule doslownie w artykule o jeden nizej, ze kontroli na granicy polsko-slowackiej nie bedzie, bo: "Do tej pory to są tylko kontrole, które nie mogą mieć w żadnym wypadku wymiaru kontroli granicznych, gdyż jest to zakazane kodeksem granicznym Schengen - powiedziała reporterowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie rzeczniczka SG por. Anna Michalska."