To jest dla mnie niepojęte...



Bo ja powiedzmy że jestem w stanie zrozumieć do pewnego stopnia tych wszystkich ludzi którzy robią dziwne manewry bo coś im się przypomniało, pomyliło w efekcie czego najdzie ich ochota na jazdę pod prąd, zawracanie, zatrzymanie w durnym miejscu.

Nie pochwalam, ale powiedzmy że rozumiem.



Ale jak już coś takiego bym wywijał, to bym to robił z potrójną uwagą, choćby po to żeby sprawdzić czy gdzieś nie Pokaż całość