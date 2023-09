Paradoksalnie to całkiem dobra sprawa. Russkie muszą gdzieś upchnąć ropę, nawet jeśliby mieli do niej dopłacać. Wydobycia nie da się zatrzymać i zakręcić szybów korkami. Ropa musi płynąć i już.

Są kraje, które chętnie kupią russką ropę, ale po swojej cenie. Grubo niższej niż oficjalna cena światowa. Bo to nie Russcy dyktują jej cenę, tylko kupujący.

Pchają więc russcy tę ropę gdzie się da po śmiesznej cenie, co nie przynosi kopiejki zysku