widziałem fragment konferencji prasowej, co prawda w białym domu a nie we francji, ale na taki sam temat.



dziennikarz zapytał

"dlaczego firmy paliwowe miałyby posłuchać rządu skoro planuje on ich likwidację?"



rzeczniczka: "wtf?"



"No bo przecież planujecie likwidację paliw kopalnych, oznacza to dokładnie likwidację całej tej branży, więc dlaczego mieliby was słuchać?"



odpowiedź: "dziękuję państwu za uwagę, do widzenia"