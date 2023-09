Nieźle skasowany...Nie chcę osądzać, ale codziennie robię 100km A4 i to jak niektórzy wpadają na lewy pas to woła o pomstę do nieba bo on zmienia pas i koniec, a dobrze widzi w lusterku, że ktoś będzie musiał ostro hamować choć nie jedzie 180 tylkko 140 dopuszczalne, a z 90 to spora różnica i nie poczeka za cholerę bo on wjeżdża i jeszcze pretensje jak się trąbi bo Cię prawie zabił. I Pokaż całość