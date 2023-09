Tranzyt jest cały czas możliwy. Ukraina oburza się, że nie będą mogli sprzedawać zboża do Polski. Oni chcą sprzedać zboże w sąsiednim kraju, bo koszty transportu są mniejsze. To, co mówi Sikorski, to była idealna sytuacja dla Ukrainy.

Oczywiście, że PiS zawiódł, ale nie dlatego, że szkodzili Ukrainie. Wręcz przeciwnie. Oni działali na ich korzyść, za to szkodzili polskim rolnikom.